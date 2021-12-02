Москва, , 18:53 — REGNUM Президент России Владимир Путин попросил владельцев шахты «Листвяжная» объяснить, почему там нарушались требования безопасности.

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Путин обратился с таким вопросом к главе совета директоров «СДС уголь» Михаилу Федяеву во время совещания по ситуации в угольной отрасли Кузбасса.

«А совет директоров как-то следит за тем, что происходит в сфере безопасности, или только деньги считает?», — поинтересовался президент России.

Ранее Владимир Путин сообщил, что массовая гибель людей на шахте «Листвяжная» произошла из-за позиции руководства, грубых нарушений норм безопасности и системы оплаты труда шахтёров.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября на шахте «Листвяжная» из-за взрыва метана погиб 51 человек.

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