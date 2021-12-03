Тирасполь, , 00:02 — REGNUM Несмотря на уязвимость Приднестровья, оно находится под надёжной защитой России, как и Южная Осетия и Абхазия. Об этом заявил 2 декабря ИА REGNUM директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников.

Джон Болтон Gage Skidmore

«Болтон выдает желаемое за действительное», — заявил эксперт.

«Абхазия и Южная Осетия надежно защищены Россией. С помощью стратегических преимуществ Крымского полуострова Россия контролирует весь бассейн Черного моря. Слабым звеном может выглядеть только Приднестровье, которое зажато между Молдавией и Украиной, а размеры территории не позволяют развернуть эффективную оборону», — пояснил Шорников.

«Кроме того, российский воинский контингент на Днестре минимальный, он позволяет обеспечивать только миротворческую операцию в регионе и охранять склады с вооружением», — отметил политолог.

«И все же, в Приднестровье проживает больше 220 тысяч граждан Российской Федерации, в регионе живет еще большее число людей, которые считают себя российскими соотечественниками. Как будет защищать своих людей технологически самая продвинутая военная держава мира — это нерешаемая задача для американских и натовских экспертов. Поэтому Приднестровье, несмотря на скорее символическое военное присутствие России, защищено не менее надежно. Достаточно отметить, что за почти тридцать лет после начала миротворческой операции не было ни одной попытки нарушить мир на Днестре» — заключил Шорников.

Напомним, что ранее Джон Болтон, исполнявший обязанности советника президента США Дональда Трампа, изложил свое видение будущего постсоветского пространства, в котором Приднестровье должно быть уничтожено как «искусственная сущность», а конфликты в Южной Осетии и Абхазии разморожены.