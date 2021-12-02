Архангельск, , 18:51 — REGNUM Министерство образования и науки Архангельской области начало проверку информации о нападении вооруженного мужчины на Котласский педагогический колледж.

Охрана

Напомним, СМИ сообщили о том, что утром 2 декабря в здание колледжа проник мужчина, на требования охранника остановиться он не реагировал. По данным ВГТРК, мужчина ходил по коридору и высказывал в адрес студентов угрозы.

«Все преподаватели были оповещены о нахождении в учебном заведении постороннего человека, аудитории с обучающимися были закрыты изнутри. В это время молодой человек успел зайти в один из кабинетов и подошел к окну. Затем он вышел из кабинета и покинул стены учебного заведения. Чуть позже был задержан. Холодного оружия в руках у него сотрудники педколледжа не видели, агрессии он не проявлял, угроз в адрес студентов и педагогов не озвучивал», — сообщили в министерстве образования Архангельской области.

Как сообщало ИА REGNUM, cотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Казани подростка, который готовил вооруженное нападение на учебное заведение.