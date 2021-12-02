Лима, , 18:50 — REGNUM Министр иностранных дел Перу Оскар Мауртуа и генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро 1 декабря в Лиме подписали двусторонние соглашения о продвижении межамериканской повестки в области безопасности. Об этом сообщает южно-атлантическое информагентство MercoPress.

Соглашение заключено с целью укрепления сотрудничества в областях науки и медицины и обеспечения всеобщего доступа к медицинским услугам.

«Я хочу выразить твердую убежденность в том, что новые соглашения и совместная декларация будут способствовать высокому уровню сотрудничества, которое приведет к благополучию и развитию страны», — заявил Мауртуа.

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