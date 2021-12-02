Бишкек, 2 декабря, 2021, 18:49 — ИА Регнум. Министерство экономики и коммерции Киргизии предлагает освободить от уплаты всех налогов индивидуальных предпринимателей, торгующих на рынках. Об этом заявил глава экономического ведомства Данияр Амангелдиев на заседании парламента сегодня, 2 декабря.

Киргизский сом

По словам министра, такие льготы смогут получить не все продавцы, а только те, у кого есть кассовый аппарат и торговый оборот не превышает 8 млн сомов (7 млн рублей).

«Единственное, что они должны будут делать — использовать кассовые аппараты и пробивать чеки. Это нужно для вывода малого и среднего бизнеса из «тени», — утверждает высокопоставленный чиновник.

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В свою очередь депутат Айсулуу Мамашова сообщила о том, что торговцы с крупнейшего в стране вещевого рынка «Дордой» жалуются на налоговую службу, которая заставляет их использовать контрольно-кассовые машины, несмотря на отсутствие торговли из-за проблем с логистикой и закрытых границ с Китаем и Казахстаном.

«Люди перестали покупать одежду, им на продукты денег не хватает. Продавцы не против того, чтобы использовать кассовые аппараты, но просят начать внедрять их не раньше, чем будут решены вопросы с открытием границ», — подчеркнула она.

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