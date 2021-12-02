Москва, , 18:48 — REGNUM Решение ОПЕК+ о сохранении плана по увеличению добычи нефти отражает мнение участников альянса о том, что рынок сбалансирован и спрос на нефть восстанавливается. Об этом заявил 2 декабря вице-премьер России Александр Новак.

Александр Новак Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На январь мы подтвердили увеличение совместной добычи на 400 тысяч баррелей в сутки. Это вызвано в первую очередь тем, что мы видим, что рынок сбалансирован, спрос постепенно восстанавливается», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Новак добавил, что много неопределённости сохраняется вокруг нового штамма коронавируса «Омикрон» и его возможного влияния на спрос и потребление нефтепродуктов, поэтому страны ОПЕК+ договорились вести мониторинг ситуации.

Напомним, ранее сегодня участники министерского заседания ОПЕК+ подтвердили текущую стратегию альянса и намерение продолжать наращивать добычу нефти в январе 2022 года на 400 тысяч баррелей в сутки.

Следующее заседание представителей всех стран ОПЕК+ назначено на 4 января 2022 года.

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