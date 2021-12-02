Бишкек, , 18:46 — REGNUM Национальный банк Киргизии ввёл в обращение коллекционную монету «Спасибо за жизнь!» — в знак благодарности работникам здравоохранения, правоохранительных органов, волонтерам и всем, кто помогает преодолеть пандемию COVID-19.

Национальный банк Киргизии Nbkr.kg

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На лицевой стороне монеты номиналом в один сом изображены представители различных профессий и волонтер, которые с угрозой для жизни самоотверженно борются с короновирусом.

В верхней части монеты размещено стилизованное изображение утренней росы и восхода солнца, символизирующих пробуждающуюся природу, рассвет и новую жизнь.

А по её окружности размещены надписи на киргизском и русском языках: «Омур сакчыларына таазим!» и «Спасибо за жизнь!».

На оборотной стороне монеты изображено стилизованное дерево в виде сплоченных людей, символизирующее единение, мироздание и жизни. А в её центре находится герб Киргизии.