Шумен, , 18:45 — REGNUM В ходе спецоперации, проведенной силами спецназа полиции в районе города Шумен (Северо-Восточная Болгария) были задержаны 13 нелегальных иммигрантов, незаконно пересекшие турецко-болгарскую границу и направлявшиеся к границе с Румынией. Об этом со ссылкой на местное управление МВД сообщило Радио Болгария.

Почему Тюпа не ловит птиц / Е. Чарушин; худож. Н. Строганова. – Москва: Диафильм, 1976. – 1 дф. (32 кд.) © Национальная электронная детская библиотека

Согласно данным оперативной сводки, шестерых нелегалов на личном автомобиле премиум-класса перевозил 34-летний гражданин Болгарии, вторую группу иммигрантов доставлял на элитном внедорожнике 28-летний житель Турции.

Все задержанные — мужчины в возрасте от 18 до 33 лет. Паспортов или других документов при них не оказалось. По их словам, они являются выходцами из Афганистана.

Проводится предварительное расследование. Предполагается, что в ближайшее время иммигранты будут доставлены в центр для беженцев в Шуменском районе.

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