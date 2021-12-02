Кабул, , 18:43 — REGNUM Представитель командования безопасности движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщил, что в Кабуле взорвалась придорожная бомба.

Агентство ToloNews сообщило 2 ноября о взрыве в Кабуле. Согласно сообщению, Мобин, представитель службы безопасности Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле, сказал, что взрыв произошел на перекрестке Салим Карван.

Он добавил, что инцидент произошел в результате взрыва придорожной мины.

По словам высокопоставленного представителя «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пострадавших нет.