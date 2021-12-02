Киев, 2 декабря, 2021, 18:40 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Запада оказать Киеву помощь в создании системы противоракетной и противовоздушной обороны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Об этом он заявил 2 декабря в интервью литовскому изданию Sargs. lv, которое опубликовано на официальном сайте МИД Украины.

Украина испытывает трудности с противоракетной и противовоздушной защитой и нуждается в поддержке Запада по этим направлениям, заявил Кулеба.

«Любая поддержка настолько, насколько это возможно. На данный момент у нас большие проблемы с противоракетной и противовоздушной защитой. Однако для модернизации этих мощностей требуются системные изменения», — сказал Кулеба, отвечая на вопрос интервьюера о том, в какой помощи Запада сильнее нуждается Украина.