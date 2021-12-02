Ташкент, 2 декабря, 2021, 18:41 — ИА Регнум. В январе — ноябре 2021 года в системе министерства народного образования (МНО) Узбекистана выявлены финансовые ошибки и недостатки на 88 миллиардов сумов ($8,2 млн).

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» реж Леонид Иович Гайдай. 1965. СССР Всё уже украдено до нас

Об этом, как сообщает Газета. уз, 1 декабря на «дне открытых дверей», проведённом в рамках антикоррупционной недели, сообщил замглавы МНО Темур Комилов.

Комилов «Из общего количества выявленных нарушений 27,5 миллиардов сумов приходятся на хищение и недостачу. Больше всего случаев присвоения бюджетных средств выявлено в Андижане (11,5 млрд сумов), Баяутском районе Сырдарьинской области (11 млрд сумов) и Гулистане (4 млрд сумов)».

По его словам, по 159 случаям на сумму 72,9 миллиардов сумов материалы с признаками преступления переданы для дачи правовой оценки и принятия законных мер в правоохранительные органы.

«До сегодняшнего дня за допущенные ошибки и недостатки 243 руководящих сотрудника освобождены от занимаемых должностей, в отношении 3415 человек приняты дисциплинарные меры, собранные по 151 случаю материалы переданы в правоохранительные органы», — говорится в публикации.

Отмечается, что за тот же период в системе народного образования предотвращены финансовые недочёты на 368,6 миллиардов сумов ($34,2 млн).

«Министерством защищены права 264 041 сотрудника, восстановлены права 963 человек, в 188 случаях предотвращены незаконное вмешательство в работу и проверки со стороны других государственных органов», — говорится в публикации.