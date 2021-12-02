Ярославль, , 19:20 — REGNUM Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области не располагает информацией о количестве врачей, переболевших COVID-19 и умерших от этой болезни. Об этом депздрав сообщил в официальном ответе на запрос ИА REGNUM.

Департамент здравоохранения Ярославской области

«Статистическими данными о заболеваемости медицинских работников в разрезе муниципальных образований, причинах заражения, а также о смертности работников системы здравоохранения, оказывающих помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, на рабочем месте и в бытовых условиях, департамент не располагает», говорится в ответе.

Чиновники указали, что такими цифрами владеет исключительно ярославское отделение Фонда социального страхования. В фонде указали, что делятся данными с профильным департаментом. Впрочем, оперативно ответить на аналогичные вопросы сотрудники соцстраха также не смогли.

Отметим, что в соседней Костромской области такая статистика не является секретной. На конец ноября в регионе было зафиксировано 1049 случаев заражения медиков. Девять специалистов скончались, получив заражение на рабочем месте. Об этом сообщил департамент здравоохранения Костромской области в ответ на аналогичный запрос.

В Ярославской области работает 14,8 тысячи медицинских работников, включая врачей. В работе с пациентами, болеющими коронавирусом, задействовано 23% из них.

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