Москва, 2 декабря, 2021, 18:37 — ИА Регнум. Участники министерского заседания ОПЕК+ подтвердили текущую стратегию альянса и намерение продолжать наращивать добычу нефти в январе 2022 года на 400 тысяч баррелей в сутки. Об этом говорится в распространённом 2 декабря коммюнике секретариата ОПЕК.

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Страны альянса также договорились о продлении действия механизма компенсации не сокращённой ранее добычи до конца первого полугодия 2022 года по просьбе некоторых членов ОПЕК+, не соблюдающих план добычи. Они должны будут представить свой план по соблюдению в течение двух недель.

В коммюнике также отмечается, что министры стран ОПЕК + продолжат вести мониторинг влияния пандемии на рынок нефти и могут скорректировать план по восстановлению добычи.

Следующее заседание представителей всех стран ОПЕК+ назначено на 4 января 2022 года.