Москва, 2 декабря, 2021, 19:26 — ИА Регнум. Блогер Валя Карнавал объяснила своим подписчикам, почему ей стало плохо во время концерта в Vegas City Hall в Москве. Она написала пост на эту тему в историях личного Instagram-аккаунта 2 декабря.

Скриншот с YouTube Валя Карнавал

«Я с детства сталкиваюсь с подобными приступами», — объясняет блогер. По словам Вали Карнавал, она может потерять сознание из-за «переутомления физического или эмоциональной нагрузки». «…моему организму абсолютно не важно, счастье я испытываю в этот момент или грусть», — говорит она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 декабря 2021 года Валя Карнавал упала в обморок после своего выступления на концерте блогеров TikTok-дома Hype House Rus. О плохом самочувствии Карнавал сообщили её поклонники в своих соцсетях.