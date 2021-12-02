Сан-Паулу, Бразилия, , 18:35 — REGNUM Власти города Сан-Паулу (Бразилия) решили отменить все массовые новогодние мероприятия в связи с появлением в стране штамма «Омикрон». Об этом сообщает информагентство GloboNews со ссылкой на муниципального секретаря здравоохранения Эдсона Апаресидо.

Дед, а у нас зима запрещена! Цитата из м/ф «Дед Мороз и лето». реж Валентин Караваев. 1969. СССР

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Объявление будет сделано мэром Рикардо Нуньес сегодня, 2 декабря. Накануне, 1 декабря, государственный секретариат Сан-Паулу подтвердил третий случай нового штамма коронавируса у пациента в Бразилии.

Еще до открытия штамма «Омикрон» 71 бразильский муниципалитет принял решение отменить уличный карнавал 2022 года, ожидая новую волну COVID-19.

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