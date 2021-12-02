Озёрск, Челябинская область, , 18:26 — REGNUM В Озёрске Челябинской области школьников перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Дистанционное обучение

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Решение было принято 2 декабря в связи со сложной ситуацией по ОРВИ. Особый режим определён пока на период с 4 по 13 декабря.

Также на этот период рекомендовано организовать дистанционное обучение для учащихся первого и второго курса технического колледжа и государственного колледжа искусств.