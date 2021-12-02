Москва, 2 декабря, 2021, 19:25 — ИА Регнум. Модераторы соцсети Instagram ограничили доступ к странице Хасбуллы Магомедова (известен как Хасбик). Профиль блогера заблокировали 2 декабря.

Скриншот с YouTube Хасбулла Магомедов (Хасбик)

По данным телеграм-канала Mash, причиной блокировки стали угрозы Хасбика в адрес некой женщины. Она якобы опубликовала у себя в соцсети видеозапись, на которой есть сестра блогера — за это он угрожал ей убийством.

ИА REGNUM напоминает, что 18-летний Хасбик стал известен в 2021 году благодаря своим роликам в соцсетях. У Хасбуллы Магомедова маленький рост для человека его возраста, однако чем это вызвано блогер не рассказывает.