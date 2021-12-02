Рим, 2 декабря, 2021, 18:22 — ИА Регнум. Доля безработных в Италии в октябре 2021 года составила 9,4%, сообщили в национальной службе статистики в четверг, 2 декабря.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Это на 0,2% больше, чем в сентябре 2021 года, и на 0,6% меньше, чем в аналогичный период (октябрь) 2020 года.

Число ищущих работу за год сократилось на 139 тысяч человек. Уровень молодежной незанятости (доля граждан в возрасте от 15 до 24 лет, которые не учатся и не работают) за год снизился с 30,9% до 28,2%.