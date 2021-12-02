Ташкент, 2 декабря, 2021, 18:22 — ИА Регнум. Один из крупнейших производителей электричества в Китае намерен вложить шесть миллиардов долларов в строительство солнечных электростанций в Узбекистане, сообщает Подробно.уз.

Pvrussia.ru Солнечные батареи

«Мы считаем Узбекистан быстроразвивающейся страной. Наша цель — построить солнечные электростанции путем освоения новых инновационных подходов», — приводит издание слова представителя китайской компании Ли Лианга.

По его словам, новые станции к 2030 году будут генерировать около 30 гигаватт электроэнергии, «в результате можно будет не только обеспечить внутреннюю потребность страны, но и наладить экспорт».

Ли Лианг сообщил, что эти объекты будут работать на примере опыта Великобритании, обеспечивая бесперебойную поставку электричества в сеть за счет высоковольтных батарей, которые установят возле станций.