Москва, , 18:20 — REGNUM Руководство шахты «Листвяжная» осознанно, преднамеренно и систематически скрывало её опасную загазованность метаном и фальсифицировало показания датчиков, заявил 2 декабря на совещании по ситуации в угольной промышленности Кузбасса президент Владимир Путин.

Шахта Dtek.com

Президент подчеркнул, что такие факты установлены сотрудниками Следственного комитета после массовой гибели людей на шахте.

«Установлено, что руководством шахты систематически принимались меры к сокрытию фактов чрезмерной загазованности шахты метаном. Результаты работы датчиков токсичных газов фальсифицировались», — рассказал Владимир Путин.

Кроме того, Ростехнадзор не исполнял свои обязанности и не проводил проверки шахты.

«Уполномоченными сотрудниками Ростехнадзора в нарушение требований законодательства о постоянном контроле объектов первого класса опасности проверки на шахте также не проводились. Меры к приостановке работ не принимались», — сказал Путин.

При этом установлено, что на шахте действовала такая система оплаты труда, что шахтёры были вынуждены скрывать случаи повышенной загазованности.

Напомним, шахта «Листвяжная» входит в компанию «СДС-Уголь», 50% акций которой принадлежат президенту холдинга СДС Михаилу Федяеву, а ещё по 25% акций — Владимиру и Андрею Гридиным.

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