Москва, 2 декабря 2021, 18:20 — REGNUM Руководство шахты «Листвяжная» осознанно, преднамеренно и систематически скрывало её опасную загазованность метаном и фальсифицировало показания датчиков, заявил 2 декабря на совещании по ситуации в угольной промышленности Кузбасса президент Владимир Путин.

Шахта
Шахта
Dtek.com

Президент подчеркнул, что такие факты установлены сотрудниками Следственного комитета после массовой гибели людей на шахте.

«Установлено, что руководством шахты систематически принимались меры к сокрытию фактов чрезмерной загазованности шахты метаном. Результаты работы датчиков токсичных газов фальсифицировались», — рассказал Владимир Путин.

Кроме того, Ростехнадзор не исполнял свои обязанности и не проводил проверки шахты.

«Уполномоченными сотрудниками Ростехнадзора в нарушение требований законодательства о постоянном контроле объектов первого класса опасности проверки на шахте также не проводились. Меры к приостановке работ не принимались», — сказал Путин.

При этом установлено, что на шахте действовала такая система оплаты труда, что шахтёры были вынуждены скрывать случаи повышенной загазованности.

Напомним, шахта «Листвяжная» входит в компанию «СДС-Уголь», 50% акций которой принадлежат президенту холдинга СДС Михаилу Федяеву, а ещё по 25% акций — Владимиру и Андрею Гридиным.

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