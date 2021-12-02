Ла-Пас, , 18:17 — REGNUM Специалисты ООН 1 декабря направили правительству Боливии письмо с жалобой на нарушения, связанные с несанкционируемым и нелимитируемым использованием ртути во время добычи золота на боливийских рудниках. Об этом пишет информагентство MercoPress.

Добыча золота

Медицинские исследования народа Эссе Эджа, живущего на берегу реки Бени в области активной золотодобычи, показали повышенное содержание ртути в организме женщин. Ртуть вызывает поражения мозга и слепоту, у беременных негативно сказывается на развитии плода.

В Боливии нет конкретных и эффективных нормативных положений, позволяющих надлежащим образом контролировать импорт, коммерциализацию и использование ртути.

Ртуть используется для добычи и обогащения золота, темпы добычи которого за последние девять лет увеличились в четыре раза.

В письме подчеркивается, что чрезмерная золотодобыча при отсутствии контроля несет серьезные последствия для окружающей среды, а также жизни и здоровья коренных народов. Боливия нарушает не только подписанное в 2013 году Минаматское соглашение по ртути, но и предоставляет ложные сведения о добыче золота в стране.

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