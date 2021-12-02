Американские граждане, прописанные в Вашигтоне, вскоре получат электронную версию прав для вождения автомобиля, которые они смогут показывать на телефоне и использовать при покупке алкоголя, или когда их останавливает полиция на дороге, сообщает 2 декабря The Washington Post.

(сс) cytis Паспорт гражданина США

Совет округа Колумбия в этом месяце представит законопроект, который позволит городу выпускать электронную версию прав и документов, удостоверяющих личность. Таким образом Вашингтон присоединится ко многим штатам, включая Мэриленд и Вирджинию, которые одобрили электронные документы. Законопроект позволит людям предоставлять документы в электронном формате на телефонах, за исключением случаев, когда они нарушили федеральный закон.

В последнее время технологии позволили людям хранить в телефонах документы, кредитные карты, концертные билеты и справки о вакцинации от коронавируса. Переход к электронным правам неизбежен, заявили чиновники.

Напомним, что ранее в США была выдвинутаинициатива, запрещающая лицам, не достигшим 21 года, приобретать сматрфоны.

В законопроекте, предложенном сенатором из штата Вермонт и представителем Демократической партии Джоном Роджерсом,говорится, что те лица, которым нет ещё 21 года, недостаточно зрелы, чтобы курить или владеть оружием, следовательно, они также не должны владеть мобильным телефоном. В законопроекте в качестве причин для его предложения приводятся автокатастрофы с летальным исходом и издевательства среди подростков.