Вашингтон выпустит электронные права для граждан
Вашингтон, 2 декабря, 2021, 18:35 — ИА Регнум. Американские граждане, прописанные в Вашигтоне, вскоре получат электронную версию прав для вождения автомобиля, которые они смогут показывать на телефоне и использовать при покупке алкоголя, или когда их останавливает полиция на дороге, сообщает 2 декабря The Washington Post. Совет округа Колумбия в этом месяце представит законопроект, который позволит городу выпускать электронную версию прав и документов, удостоверяющих личность. Таким образом Вашингтон присоединится ко многим штатам, включая Мэриленд и Вирджинию, которые одобрили электронные документы. Законопроект позволит людям предоставлять документы в электронном формате на телефонах, за исключением случаев, когда они нарушили федеральный закон. В последнее время технологии позволили людям хранить в телефонах документы, кредитные карты, концертные билеты и справки о вакцинации от коронавируса. Переход к электронным правам неизбежен, заявили чиновники. Напомним, что ранее в США была выдвинутаинициатива, запрещающая лицам, не достигшим 21 года, приобретать сматрфоны. В законопроекте, предложенном сенатором из штата Вермонт и представителем Демократической партии Джоном Роджерсом,говорится, что те лица, которым нет ещё 21 года, недостаточно зрелы, чтобы курить или владеть оружием, следовательно, они также не должны владеть мобильным телефоном. В законопроекте в качестве причин для его предложения приводятся автокатастрофы с летальным исходом и издевательства среди подростков.
Американские граждане, прописанные в Вашигтоне, вскоре получат электронную версию прав для вождения автомобиля, которые они смогут показывать на телефоне и использовать при покупке алкоголя, или когда их останавливает полиция на дороге, сообщает 2 декабря The Washington Post.
Совет округа Колумбия в этом месяце представит законопроект, который позволит городу выпускать электронную версию прав и документов, удостоверяющих личность. Таким образом Вашингтон присоединится ко многим штатам, включая Мэриленд и Вирджинию, которые одобрили электронные документы. Законопроект позволит людям предоставлять документы в электронном формате на телефонах, за исключением случаев, когда они нарушили федеральный закон.
В последнее время технологии позволили людям хранить в телефонах документы, кредитные карты, концертные билеты и справки о вакцинации от коронавируса. Переход к электронным правам неизбежен, заявили чиновники.
Напомним, что ранее в США была выдвинутаинициатива, запрещающая лицам, не достигшим 21 года, приобретать сматрфоны.
В законопроекте, предложенном сенатором из штата Вермонт и представителем Демократической партии Джоном Роджерсом,говорится, что те лица, которым нет ещё 21 года, недостаточно зрелы, чтобы курить или владеть оружием, следовательно, они также не должны владеть мобильным телефоном. В законопроекте в качестве причин для его предложения приводятся автокатастрофы с летальным исходом и издевательства среди подростков.