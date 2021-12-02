Рим, , 18:16 — REGNUM Трое сенаторов от леволиберальной Демократической партии Италии в четверг, 2 декабря, внесли на рассмотрение парламент законопроект о внесении поправок в Конституцию.

Серджо Маттарелла Quirinale.it

Предлагается запретить формальному главе государства избираться на второй срок.

Кандидатуру президента Италии утверждает парламент. Полномочия действующего президента Серджо Маттареллы заканчиваются в начале 2022 года. Он уже заявил, что не намерен идти на второй срок. По данным социологов, большинство жителей Италии выступают за прямые президентские выборы.