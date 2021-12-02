Скопье, , 18:18 — REGNUM Со 2 декабря при министерстве обороны Северной Македонии будет работать американский совет по кибербезопасности Франк Ранеро.

Кибератака Blue Coat Photos

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в ближайшее время Ранеро будет интенсивно работать с кибернетическим персоналом министерства в деле реализации повестки министерства по построению и укреплению кибернетического потенциала на национальном уровне.

Напомним, институты власти Северной Македонии, в особенности минздрав, нередко подвергаются хакерским атакам, одна из таких произошла в 2020 году в начале пандемии.

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