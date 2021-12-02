Ташкент, , 18:12 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 декабря провел телефонный разговор с заместителем премьер-министра — министром по делам президента Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мансуром бин Заидом аль Нахайяном.

Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, Мирзиеёв тепло поздравил эмиратскую сторону с национальным праздником — 50-летием со дня основания государства, искренне пожелав благополучия и процветания дружественному народу эмиратов.

В ходе беседы были рассмотрены вопросы развития стратегических направлений узбекско-эмиратского полномасштабного сотрудничества.

«Особое внимание было уделено реализации совместных инновационных проектов и программ финансово-технического содействия, в том числе с учетом потенциала двух стран, ярко продемонстрированного на площадке Всемирной выставки EXPO в Дубае», — отмечает пресс-служба.

Сообщается, что достигнута договоренность о проведении двусторонних встреч правительственных делегаций в ближайшие сроки для формирования нового портфеля перспективных проектов.

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