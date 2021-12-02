2 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

2 декабря в пресс-службе ФСБ сообщили, что в России задержали троих агентов спецслужб Украины. В украинских социальных сетях обсудили реакцию Службы безопасности Украины (СБУ) на информацию о задержании в России сотрудников спецслужб Украины.

Мирослава Романенко, , 19:57 — REGNUM В России сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли разведывательно-диверсионную деятельность украинских спецслужб. Как уточнили в ведомстве 2 декабря, задержаны трое агентов спецслужб Украины.

Василий Верещагин. Шпион (фрагмент). 1878-1879

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В свою очередь, в Службе безопасности Украины (СБУ) прокомментировали информацию о задержании в России сотрудников спецслужб Украины. Так, спикер СБУ Артем Дехтяренко заявил, что «подобные заявления ФСБ РФ стоит рассматривать исключительно через призму гибридной войны, в которой информационная пропаганда и распространение фейков имеют выдающуюся роль».

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «Новое Издание», Klymenko Time и VESTI. Многих не удивила реакция представителя украинской спецслужбы, по мнению комментирующих, она предсказуемая.

«Ну всё, поработали на Украину, попались. Вертитесь сами, мы вас не знаем. Молодцы, сало Украине», — отреагировал Вова Ч.

«Я бы очень удивился, если бы СБУ сказала «ага, это наши ребята», — добавил Михаил.

«Конечно… провал обнуляет гражданство Украины, Сакашвили — главный потерпевший, а остальные — так себе…» — написал 63 112.

Здание СБУ Lavana

«Списали их, это не мы. Сядут они, и надолго, другие задумаются», — пишет Pav Br.

«А вы чаще… [говорите] про ракеты, бороздящие просторы российских АЭС. Если уж у вас великие режиссёры терроризмом занимаются (видимо, речь об Олеге Сенцове — М. Р.), то что хотеть от спецслужб?..» — задался вопросом Сергей.

«Как я и писал ранее, что наши откажутся от своих людей и скажут, что это пропаганда и фейк ФСБ. СБУ опять отхлестали по морде, и это провал и стыд», — написал Kіевлянинъ.

«Ну не правду же им говорить: «да, мы тупые и руководство у нас тупейшее», — отреагировала Ирина.

«Вы ждали признания от СБУ в терроризме???» — смеется Егор.

«Раз СБУ назвала это фейком, то значит правда!!!» — иронизирует Кирилл.

«Конечно, верим только СБУ», — шутит alex ayor.

«Если отрицают, то так и есть… своих не бросают?» — с сарказмом спросил Виктор.

«А при чём тут СБУ вообще? Завидовали бы молча», — не без иронии отреагировал KeS.

«Этим занимается ГУР (Главное управление разведки министерства обороны Украины — М. Р.). Вас кто спрашивал?» — не понимает Pav Br.

Здания Главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР) в Киеве (сс) Дмитрий Трикутко

«Так если война, что же от энергоносителей не отказываемся? Санкции не вводим?» — задался вопросом Sergey A.

«На этот вопрос уже восемь лет никто ответа не знает!» — ответил ему Jaanus P.

«Такое впечатление, что в СБУ уже по объявлениям на остановке набирают», — отметила Наталья.

«Сначала будут отрицать принадлежность к спецслужбам, а потом попросят на обмен и Зеленский наградит», — подытожил «цван профессор».

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