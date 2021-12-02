Кабул, , 18:11 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ослабление террористических группировок и предотвращение дальнейших нападений на их союзников является одним из достижений 20-летнего присутствия НАТО в Афганистане.

1 декабря в Риге прошло совещание министров иностранных дел стран НАТО, на котором среди прочего обсуждались вопросы Афганистана.

Присутствовавший на встрече Йенс Столтенберг рассказал о миссии НАТО в Афганистане.

«Мы провели дискуссии об Афганистане, нам нужно поговорить об уроках, которые мы извлекли из Афганистана, то есть о том, что мы извлекли, — сказал он. — За 20 лет мы предотвратили нападения на союзников по НАТО из Афганистана и не позволили Афганистану стать убежищем для терроризма».

Между тем, правительство (правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — прим.) отреагировало на это высказывание, заявив, что «20-летняя война в Афганистане никому не принесла пользы и не привела ни к чему, кроме гибели людей».

Заместитель пресс-секретаря Исламского Эмирата Билал Карими сказал «TOLO news»: «В минувшей двадцатилетней войне в стране погибло очень много людей, и они (очевидно, натовцы) также понесли человеческие потери».

Эксперт по международным отношениям Джавед Сангдел сказал «TOLOnews»: «НАТО и его союзники совершили много ошибок в Афганистане, и сегодня они обеспокоены тем, что не имеют надлежащего присутствия сверхдержавы в Афганистане, и их роль будет заметна. Вот почему они проводят различные встречи, чтобы убедить своих членов и определить новый механизм работы с будущим правительством Афганистана».

Перед встречей генеральный секретарь НАТО назвал возвращение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти «печальным» и сказал, что члены НАТО дадут оценку 20-летней миссии альянса в Афганистане.