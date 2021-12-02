Рим, 2 декабря, 2021, 18:11 — ИА Регнум. По уточненным данным за 2019 год, Италия недополучила 30,1 млрд евро по налогу на добавленную стоимость, таковы итоги исследования Еврокомиссии, опубликованные в четверг, 2 декабря.

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Страна по-прежнему занимает одно из первых мест в ЕС по объему «утекаемых» налоговых отчислений.

В сравнении с ожидавшимися показателями недобор по НДС составил 21,3%, хуже, чем в Италии, ситуация только в Румынии (почти 35%), Греции, Мальте и Латвии.