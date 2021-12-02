Москва, 2 декабря, 2021, 22:46 — ИА Регнум. Турция за последнее время резко усилила своё влияние на Азербайджан, заявил 2 декабря корреспонденту ИА REGNUM заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков.

President.az Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев

«Турция стала старшим партнёром Азербайджана не только де-факто, по итогам войны, но и де-юре. В качестве подтверждения прошу внимательно посмотреть июньскую Шушинскую декларацию», — сказал эксперт.

По мнению эксперта, дальнейшие возможности Турции будут прямо зависеть от внутренней устойчивости страны. Как известно, в последнее время в Турции произошли сильные экономические потрясения, в частности, существенное падение курса национальной валюты — лиры, и выражаемое в связи с этим недовольство населения.

Ещё одним существенным моментом, который пока не вполне ощущается, считает эксперт, является то, насколько азербайджанская элита захочет стать «младшим братом» турецкой стороны и насколько она будет готова отдать туркам часть своего суверенитета в обмен на турецкое военное, экономическое и внешнеполитическое покровительство.

Напомним, что 21 июня 2021 года в Шуше президентами Турции и Азебайджана была подписана двухстронняя декларация о союзнических отношениях между странами.