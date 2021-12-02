Ташкент, 2 декабря 2021, 18:09 — REGNUM Состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с наследным принцем ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном, сообщает 2 декабря пресс-служба президента республики.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Kremlin.ru

Мухаммед бин Заид Аль Нахайян также является заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ. «В ходе беседы были рассмотрены актуальные вопросы, включенные в повестку узбекско-эмиратского многопланового сотрудничества», — сообщает пресс-служба.

Стороны с удовлетворением отметили плодотворное практическое взаимодействие и успешное продвижение совместных проектов в области альтернативной энергетики, промышленности, сельского хозяйства, модернизации инфраструктуры, подготовки управленческих кадров и других приоритетных сферах с участием ведущих организаций, компаний и финансовых институтов эмиратов.

Глава нашего государства сердечно поздравил наследного принца, руководство и дружественный народ Эмиратов с 50-летним юбилеем основания государства, искренне пожелав мира, благополучия, дальнейшего прогресса и процветания.

Подчеркнута важность продолжения активного диалога и обменов в целях определения новых «прорывных» направлений и программ долгосрочного партнерства.

«Наследный принц подтвердил приверженность эмиратской стороны дальнейшему укреплению традиционно дружественных и тесных двусторонних отношений, а также выступил за продолжение полномасштабного сотрудничества между Узбекистаном и ОАЭ», — сообщает пресс-служба.

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