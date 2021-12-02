Ташкент, 2 декабря, 2021, 18:09 — ИА Регнум. Состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с наследным принцем ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном, сообщает 2 декабря пресс-служба президента республики.

Kremlin.ru Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Мухаммед бин Заид Аль Нахайян также является заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ. «В ходе беседы были рассмотрены актуальные вопросы, включенные в повестку узбекско-эмиратского многопланового сотрудничества», — сообщает пресс-служба.

Стороны с удовлетворением отметили плодотворное практическое взаимодействие и успешное продвижение совместных проектов в области альтернативной энергетики, промышленности, сельского хозяйства, модернизации инфраструктуры, подготовки управленческих кадров и других приоритетных сферах с участием ведущих организаций, компаний и финансовых институтов эмиратов.

Глава нашего государства сердечно поздравил наследного принца, руководство и дружественный народ Эмиратов с 50-летним юбилеем основания государства, искренне пожелав мира, благополучия, дальнейшего прогресса и процветания.

Подчеркнута важность продолжения активного диалога и обменов в целях определения новых «прорывных» направлений и программ долгосрочного партнерства.

«Наследный принц подтвердил приверженность эмиратской стороны дальнейшему укреплению традиционно дружественных и тесных двусторонних отношений, а также выступил за продолжение полномасштабного сотрудничества между Узбекистаном и ОАЭ», — сообщает пресс-служба.