Подгорица, 2 декабря, 2021, 18:10 — ИА Регнум. Заместитель премьер-министра Северной Македонии по вопросам экономики, координации экономических департаментов и инвестиций Фатмир Бютючи 2 декабря провел встречу с заместителем премьер-министра Черногории Дританом Абазовичем в Подгорице. Оба политика, отметим, являются этническими албанцами.

Черногория

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны подчеркнули, что в настоящее время отношения «находятся на отличном уровне и могут служить образцовой моделью развития отношений между странами Западных Балкан». Стороны отметили необходимость поддержки региональных инициатив сотрудничества, очевидно, имея в виду Open Balkan, и назвали их дополнительным стимулом ускорения евроинтеграции.

Абазович подчеркнул, что региональное сотрудничество никому не может навредить и наращивает взаимное доверие, а потому Черногория выступает за устранение барьеров между странами Западных Балкан.

Вечером Бютючи намерен провести встречу с министром финансов и социального благополучия Черногори Милойко Спайичем.