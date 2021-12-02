Нью-Джерси, США, , 19:24 — REGNUM Американский актёр и режиссёр Зак Брафф закончил работу над новым фильмом. Об этом артист сообщил в личном Instagram-аккаунте 2 декабря.

Зак Брафф Скриншот с YouTube

https://www.instagram.com/p/CW88YpSlAAI/

Фильм называется A Good Person («Хороший человек»). По словам Браффа, они сняли весь необходимый материал за 26 дней. Дата премьеры картины пока неизвестна.

ИА REGNUM напоминает, что Зак Брафф стал известен благодаря роли молодого врача Джона Дориана (Джей Ди) в сериале «Клиника». В 2005 году он был номинирован на премию «Эмми».

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