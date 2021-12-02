Подгорица, , 18:06 — REGNUM Совет директоров Фонда пенсионного обеспечения и страхования по инвалидности Черногории (PIO) принял решение о предоставлении единовременной помощи пенсионерам, которая будет выплачиваться в декабре вместе с обычной пенсией за ноябрь.

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Фонд объявил, что на эти цели выделено около 3,1 миллиона евро.

«Пенсионерам, получающим минимальную пенсию, будет выплачиваться помощь в размере 100 евро, а пенсионерам, чья пенсия варьируется от минимальной до средней пенсии, включая эту сумму, будет выплачиваться помощь в размере 30 евро», — сообщили в Фонде.

Согласно статистическим данным за октябрь, Фонд пенсионного обеспечения и страхования по инвалидности выплачивает пособия 118,32 тысячам получателей в Черногории, из которых 113,76 тысячи — пенсионеры.

«Средняя пенсия в Черногории составляет 292,91 евро, в то время как размер самой низкой пенсии установлен Законом о пенсионном страховании и страховании по инвалидности и составляет 147,08 евро, и ее получают 16,7 тысяч человек. Поскольку количество пенсионеров, пенсия которых колеблется от минимальной до средней, составляет 47,67 тысячи, то в общей сложности единовременную помощь получат 64,37 тысячи пенсионеров, что составляет 56,58 процента от общего числа пенсионеров Черногории», — говорится в сообщении.