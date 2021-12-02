Москва, , 18:05 — REGNUM Генеральная прокуратура в течение 2022 года осуществит целый ряд контрольных проверок во всех угледобывающих регионах России, заявил 2 декабря генпрокурор РФ Игорь Краснов на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

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Такое решение принято после расследования причин катастрофы и массовой гибели людей на шахте «Листвяжная» в Кузбассе.

«В следующем году мы проведем целый ряд контрольных проверок угольных предприятий силами Генеральной прокуратуры», — сказал Краснов.

Масштабные проверки всех угольных шахт, находящихся в десяти угледобывающих регионах страны пройдут в 10 российских регионах.

«Это республика Коми, Саха-Якутия, Тыва, Приморский, Хабаровский края, Самарская, Сахалинская, Ростовская, Челябинская области и Чукотский автономный округ», — сказал Краснов.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря президент РФ Владимир Путин проводит совещание, посвященное ситуации в угольной отрасли Кузбасса.

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