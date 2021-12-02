Вашингтон, , 18:05 — REGNUM Палата представителей США назначила на 2 декабря голосование о продлении финансирования федерального правительства до 18 февраля, после того как республиканцы и демократы достигли соглашения о дате переговоров, сообщает 2 декабря Reuters.

Конгресс США Иван Шилов © ИА REGNUM

Если законопроект о финансировании будет одобрен палатой, он будет отправлен в Сенат перед тем, как его подпишет президент США Джо Байден.

У палаты представителей США и Сената есть время до полуночи 3 декабря, чтобы продлить временное финансирование правительственных работ, от ухода за национальными парками и управления воздушным движением до оплаты военных и медицинских исследований.

Ранее глава американского минфина Джанет Йеллен в письменном заявлении сообщила, что Конгрессу США необходимо одобрить дальнейшее повышение потолка госдолга Соединенных Штатов, иначе это подорвет восстановление экономики страны.