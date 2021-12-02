Тирасполь, 2 декабря, 2021, 22:40 — ИА Регнум. Ситуация в ближнем для России зарубежье складывается не вполне благоприятно для Вашингтона. Об этом заявил 2 декабря ИА REGNUM Директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джон Болтон

«В Кишиневе на заявления Джона Болтона отреагировали спокойно», — заявил эксперт.

«Мне кажется, что после визита в Москву глава молдавской дипломатии настроен конструктивно», — отметил политолог.

«Комментируя заявления Джона Болтона, вице-премьер и министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску подчеркнул, что Молдавия намерена урегулировать конфликт лишь мирными политическими методами», — отметил Шорников.

«Можно ли верить Кишиневу — это другой вопрос, но пока вероятность войны в Кишиневе полностью отрицают», — констатировал политолог.

«Действительно, на том фоне, который был создан неумелыми действиями правого правительства, начинать какие-то военные провокации на приднестровском направлении было бы для них просто самоубийственно» — заключил Шорников.

Напомним, что экс-советник Дональда Трампа призвал разморозить конфликты на постсоветском пространстве и уничтожить Приднестровье.