Таллин, , 18:00 — REGNUM

Новый год Алексей Колчин © ИА REGNUM

Министр здоровья и труда Эстонии Танель Кийк пообещал смягчить коронавирусные ограничения к Новому году. Об этом сообщил эстонский портал err.ee со ссылкой на итоги заседания правительства страны.

По словам Кийка, правительство всегда говорило о том, что, если в стране будет наблюдаться тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом, а уровень вакцинации повысится, то оставлять действующие ограничения в отношении публичных мероприятий нецелесообразно.

«В любом случае, к периоду празднования Нового года это послабление начнет действовать», — заверил Кийк.

Согласно ныне действующим ковид-ограничениям, массовые и публичные мероприятия в стране должны заканчиваться не позднее 23:00 по местному времени.

В то же время министр подчеркнул, что требование о наличии COVID-сертификата остается в силе, поэтому важно, чтобы люди продолжали вакцинироваться.