Пекин, , 17:59 — REGNUM В Китае ведётся разработка вакцины от коронавируса, адаптированной к новому штамму «Омикрон». Об этом сообщили 2 декабря в Государственном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Вакцина от коронавируса. Китай Marco Verch

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Как заявил журналистам руководитель центра научно-технического развития комитета Чжэн Чжунвэй, имеющиеся в стране вакцины от COVID-19 «доказали свою эффективность против основных штаммов коронавируса». Тем не менее специалисты ведут активную работу по исследованию и разработке вакцины для варианта «Омикрон», чтобы «иметь возможность применить её в случае необходимости», пояснил он.

Чжунвэй добавил, что информация о новом штамме коронавируса пока крайне ограничена, но предварительные оценки указывают не его более высокую способностью к распространению, чем у варианта «Дельта».

Напомним, ранее молекулярные биологи из Китая объявили об открытии антитела, которое способно эффективно нейтрализовать все штаммы коронавируса и может послужить основой для создания универсальной вакцины от COVID-19.

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