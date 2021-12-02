Екатеринбург, 2 декабря, 2021, 17:57 — ИА Регнум. В Свердловской области полицейские задержали группу рэкетиров. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы регионального ГУ МВД РФ Валерий Горелых.

ru.torange.biz Уголовное дело

Операцию провели при силовой поддержке бойцов СОБРа Росгвардии. По данным Горелых, преступление было совершено в отношении местного жителя. Преступники похитили его автомобиль.

Этому предшествовал визит двоих участников группировки в один из автосервисов. Злоумышленники требовали, чтобы бизнесмены работали под их «крышей» и платили им дань. Но предприниматели отказались и за этим последовали меры воздействия на них. В квартире одного из механиков преступники разбили окна, а затем, когда он возвращался в машине домой, его выбросили из салона, жестоко избили и отобрали автомобиль.

После того, как механик обратился в полицию, обоих рэкетиров поймали и водворили в СИЗО. По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Арестованным грозит до десяти лет колонии.

«Сотрудники уголовного розыска Кушвы и подразделения по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД области просят граждан, которые могли так же стать жертвами обвиняемых, сообщить о других их криминальных эпизодах по «телефону доверия» полицейского главка 8 (343) 358-71-61», — добавил Горелых.