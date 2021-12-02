Ново-Огарево, Московская область, , 17:57 — REGNUM Глава компании «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев извинился за трагедию в шахте «Листвяжная» 2 декабря на совещании президента России Владимира Путина на о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.

Штаб у шахты «Листвяжная» Администрация правительства Кемеровской области

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«Ещё раз хотел принести свои извинения и склонить голову. Готов понести все наказания», — заявил глава компании «СДС-уголь» Геннадий Алексеев.

«Прокуратура и Следственный комитет дадут оценку действиям всех должностных лиц. Я услышал, что вы сказали», — ответил Путин.

Отметим, что президент России прокомментировал предварительный отчёт Следственного комитета, в котором указывается, что на шахте принимались систематические меры по сокрытию факта чрезмерной загазованности, а также фальсифицировались эти данные.

«Ведь кто-то это делал. Зачем? Чтобы побольше там добыть и на экспорт отправить? Зачем? Результат-то какой трагический. Теперь все сидим — и все головы опустили», — указал президент.