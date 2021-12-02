Ново-Огарево, Московская область, 2 декабря, 2021, 17:57 — ИА Регнум. Глава компании «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев извинился за трагедию на шахте «Листвяжная» 2 декабря на совещании президента России Владимира Путина о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.

Администрация правительства Кемеровской области Штаб у шахты «Листвяжная»

Следите за развитием событий в трансляции: «Совещание Путина по ситуации в угольной отрасли Кузбасса — трансляция»

"Ещё раз хотел принести свои извинения и склонить голову. Готов понести все наказания», — заявил глава компании «СДС-уголь» Геннадий Алексеев.

«Прокуратура и Следственный комитет дадут оценку действиям всех должностных лиц. Я услышал, что вы сказали», — ответил Путин.

Отметим, что президент России прокомментировал предварительный отчёт Следственного комитета, в котором указывается, что на шахте принимались систематические меры по сокрытию факта чрезмерной загазованности, а также фальсифицировались эти данные.

«Ведь кто-то это делал. Зачем? Чтобы побольше там добыть и на экспорт отправить? Зачем? Результат-то какой трагический. Теперь все сидим — и все головы опустили», — указал президент.