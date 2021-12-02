Москва, , 17:55 — REGNUM Ситуация на Украине действительно сложная и напряженная, считает кандидат политических наук Максим Бардин. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил 2 декабря, комментируя слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что вероятность военных действий на Украине все ещё высока.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В настоящий момент на Украине наблюдается внутриполитический кризис. Президент Украины на весь мир заявляет о подготовке государственного переворота в стране. Владимир Зеленский, таким образом, призывает избирателей или своих политических сторонников прийти к нему на помощь. Если это не политический кризис, тогда что?» — отметил эксперт.

По его словам, в этой ситуации возрастает вероятность смены политического режима — либо путем досрочных выборов, либо через стихийный переворот. «Какую позицию в этом случае займут военные, особенно те их них, которые находятся на передовой? Получается, что ситуация непредсказуемая», — уточнил Бардин.

ОН обратил внимание, что в течение нескольких лет украинская армия сделала серьезный шаг вперед: «На сегодняшний день — это хорошо вооруженные люди, имеющие боевой опыт. Какие действия они предпримут в случае усиления внутриполитического кризиса? Пойдут защищать законно избранного президента или встанут на сторону его политических оппонентов, остается неясным».