Тирасполь, 2 декабря, 2021, 17:59 — ИА Регнум. Молдавия срывает переговорный процесс по приднестровскому урегулированию, а на фоне заявлений Джона Болтона Кишинёв может нарастить давление на Приднестровье. Об этом заявил 2 декабря ИА REGNUM директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников.

Дмитрий Синица ИА Красная Весна Тирасполь, Приднестровье

«Давление Молдавии на ПМР растёт, и оно проявляется сейчас в запрете на международное движение автомобилей с приднестровскими госномерами», — заявил эксперт.

«Но Молдавия подрывает переговорный процесс в формате «5+2», контакты на высшем уровне по инициативе Кишинева прекращены, а предстоящие президентские выборы в Приднестровье молдавский президент называет нелегитимными», — отметил Шорников.

«Адекватность новых молдавских властей вызывает определенные сомнения, а потому в Тирасполе готовятся к любым неприятным сюрпризам, и заявления Джона Болтона воспринимают очень серьёзно», — заключил политолог.

Напомним, бывший советник президента США Дональда Трампа по внешней политике Джон Болтон заявил о необходимости уничтожить Приднестровье