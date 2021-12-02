Ново-Огарево, Московская область, 2 декабря, 2021, 17:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин оценил доклад министра труда и социальной защиты России Антона Котякова об оплате труда шахтёров как неудовлетворительный. Об этом он заявил 2 декабря на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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«Нет, не могу сказать, что вы предоставили глубокий анализ. Я не удовлетворён вашим ответом», — заявил Путин.

Ранее Путин указал, что из условно постоянной составляющей в структуре платы за труд шахтёров необходимо исключить выплаты, зависящие от выработки, которые стимулируют пренебрегать требованиями безопасности.