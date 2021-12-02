Москва, , 17:50 — REGNUM Причиной массовой гибели людей на шахте «Листвяжная» в Кузбассе стала позиция её руководства и система оплаты труда, вынуждавшая шахтёров рисковать своими жизнями, заявил 2 декабря президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в угольной отрасли Кузбасса.

Шахта gexters

Ранее в этот день Путин поручил правительству РФ и властям Кузбасса разобраться в каждом отдельном случае и оказать всю возможную помощь родственникам погибших и пострадавших.

Наряду с этим, президент России призвал организовать экономические условия, не вынуждающие людей рисковать жизнью.

Существующая на данный момент система оплаты заставляет шахтеров пренебрегать требованиями техники безопасности, отметил Владимир Путин.

Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов рассказал, что «на шахте… фактически оказались неисправны источники питания, датчики измерения метана, не проводились работы по модернизации системы определения местонахождения персонала в горных выработках, сотрудники допускались в шахту без средств индивидуальной защиты», а также скрывались показания индивидуальных приборов контроля.

«При этом ответственные должностные лица предприятия не приостановили ведение горных работ», — сказал генпрокурор России.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Беловском округе Кемеровской области произошел взрыв метана, погиб 51 человек.

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