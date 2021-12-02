Вашингтон, , 18:06 — REGNUM США присоединились к странам, которые планируют ввести ограничения на авиапутешествия на фоне распространения нового штамма коронавируса «Омикрон», чем обеспокоили инвесторов, сообщает 2 декабря Reuters.

Пассажиры

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Президент США Джо Байден, как ожидается, объявит о продлении масочного режима для пассажиров общественного транспорта до середины Марта.

Вначале следующей недели США запросят авиапассажиров предоставлять тест на коронавирус за день до отлета, вне зависимости от статуса вакцинации.

Администрация Белого дома также потребует от частных компаний медицинского страхования возмещать клиентам расходы на домашние тесты на COVID-19, сообщил высокопоставленный представитель администрации.

На этом фоне инвесторы высказывают опасения, что новое закрытие границ пагубно скажется на глобальной экономике, которая только начала свое восстановление.

Как сообщалоИА REGNUM, по данным Национального института инфекционных заболеваний ЮАР, первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» был зарегистрирован в Южно-Африканской Республике 8 ноября. Факт инфицирования зафиксировали в провинции Гаутенг. На сегодня уже 23 страны сообщили о выявлении на территории своих государств новой разновидности SARS-CoV-2.