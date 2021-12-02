Москва, 2 декабря, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Заторы на дорогах Москвы к вечеру четверга, 2 декабря, достигли 9 из 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки».

Дарья Драй ИА REGNUM Пробка

Согласно интерактивной карте, движение серьёзно затруднено на вылетных магистралях, Бульварном, Садовом и Третьем транспортном кольцах, а также на отдельных участках МКАД.

По прогнозу, ситуация на дорогах начнёт стабилизироваться к 21:00, когда ожидается ослабление пробок до пяти баллов.