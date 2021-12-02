Астрахань, 2 декабря, 2021, 17:47 — ИА Регнум. В рамках рабочего визита в Минск губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко потенциал развития торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства, в частности, речь шла о возможном использовании транспортно-логистических возможностей Астраханского региона, а также об открытии прямого авиасообщения Астрахань — Минск.

Астраханскаяобласть.рф Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

За девять месяцев 2021 года товарооборот между Белоруссией и Астраханской областью составил 23 млн долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился на 28,7%. Астраханская область поставляет в Белоруссию товары легкой промышленности и сельхозпродукцию. В 2021 году астраханцами экспортировано почти 60 тысяч тонн арбузов, дынь, перца и лука, что в семь раз превысило показатель 2020 года. Отправлено тысяча тонн различной рыбной продукции, 750 тонн шерсти и более тысячи тонн раннего картофеля. Астраханские фермеры используют технику белорусского производства: в 2021 году приобретено 80 тракторов и 16 единиц другой сельхозтехники. На 2022 год в регионе запланировано открытие торгово-сервисного центра Минского тракторного завода. Из Белоруссии налажены поставки товаров от бытовой техники и лифтов, до продуктов питания и текстиля. Регулярные ярмарки белорусских товаров в Астрахани пользуются популярностью у астраханцев.

Развивают сотрудничество и в области образования, науки и культуры. Астраханские вузы поддерживают контакты с коллегами из Минска, Гомеля, Витебска, Гродно, Могилёва. Астраханская область и Белоруссия реализуют совместный проект «Минск — Витебск — Астрахань: историко-культурный диалог». Особое место в нем занимает боевой путь 28-й армии. Она была сформирована в Астраханской области и размещена в послевоенные годы на территории Белоруссии.

Глава региона обратился к Лукашенко с предложением осуществлять поставки продукции в прикаспийские государства и далее по коридору «Север — Юг» в Индию и другие страны Азии.

«Мы уже ведем переговоры с белорусской компанией «РУЗЭКСПЕДИЦИЯ» об организации грузовых перевозок по этому маршруту. В связи с этим предлагаю вам, Александр Григорьевич, активно использовать транзитные возможности Астраханской области. Также приглашаю белорусские предприятия стать резидентами двух наших особых экономических зон — промышленно-производственного и портового типа. Открытие производств на их территории позволит вашему бизнесу занять выгодные позиции для дальнейшего продвижения продукции», — заявил Игорь Бабушкин.