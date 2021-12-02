Бишкек, , 17:46 — REGNUM Пять компаний, занимающихся строительством и ремонтом дорог в Нижегородской области, вступили в картельный сговор при реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает региональное управление Федеральной антимонопольной службы.

Ремонт дороги City-yaroslavl.ru

Расследование показало, что фирмы «Магистраль», «Импульс», «Нижегородавтодор», «Нижавтодорстрой» и «УралДорСтрой» заключили противозаконное негласное соглашение на торгах по ремонту автомобильных дорог на общую сумму 3,8 млрд рублей.

В отношении участников картеля ФАС России возбудила семь административных дел. Не согласившись с постановлением антимонопольного органа о наложении штрафа, компания «Импульс» обжаловала постановление ведомства в Арбитражном суде города Москвы.

Однако суд встал на сторону антимонопольного ведомства и обязал дорожную компанию уплатить штраф в размере 85,4 млн рублей.

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